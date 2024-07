Stiri pe aceeasi tema

- Vicepreședintele SUA, Kamala Harris, principala candidata a Partidului Democrat pentru inlocuirea lui Joe Biden in cursa pentru Casa Alba, conduce cu 44% in fața lui Donald Trump, care este creditat cu 42% intr-un sondaj realizat online de Reuters/Ipsos, potrivit Hotnews. Eșantionul a fost reprezentat…

- Anturajul președintelui SUA, Joe Biden, inclusiv vicepreședintele Kamala Harris, a ascuns publicului, pe tot parcursul președinției sale, informații despre deteriorarea abilitaților sale mentale. Aceasta opinie a fost exprimata de senatorul american din partea Partidului Republican, Rick Scott (din…

- Kamala Harris are „o misiune grea”, considera șefa USR, Elena Lasconi, cu privire la posibilitatea ca vicepreședinta SUA sa caștige alegerile prezidențiale din America. ”Uite cum o femeie poate sa salveze o situatie, chiar daca e vorba de Statele Unite ale Americii.

- O romanca, jurnalista in Statele Unite, a fost martora la tentativa de asasinat a lui Donald Trump. Femeia iși facvea datora de jurnalist in momentul in care a avut loc atacul.Plecata din Romania de mica, Irina Bucur este acum jurnalista in America și a fost martor la tentativa de asasinat a lui…

- In contextul in care tot mai multe voci, chiar din randul sustinatorilor sai, pun la indoiala capacitatea sa de a mai conduce Statele Unite pentru inca un mandat, presedintele Joe Biden a facut gafa dupa gafa la summitul NATO de la Washington, se arata in presa internationala.

- In timp ce dezbaterea privind viitorul lui Joe Biden a ridicat multe intrebari, ea a facut un lucru mult mai clar. Este timpul ca americanii sa se obișnuiasca cu ideea ca urmatorul președinte va fi Kamala Harris, scrie The Daily Beast.

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, „va participa” la summitul de pace pentru Ucraina, care urmeaza sa se desfasoare in Elvetia la jumatatea lunii iunie, a anuntat miercuri Palatul Elysee, potrivit AFP. In afara de asistenta militara „pe termen lung” pentru Ucraina, Franta intentioneaza sa-si ofere…