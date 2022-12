Stiri pe aceeasi tema

- „Pentru a-și caștiga razboiul din Ucraina, Vladimir Putin are nevoie ca Occidentul sa nu-i mai susțina adversarul. Cea mai buna ocazie a lui de a pune o pana intre cei doi va veni in aceasta iarna. Inainte de razboi, Rusia asigura 40-50% din importurile de gaze naturale ale UE. In august, Putin a inchis…

- Dupa luni de zile in care Ucraina a rezistat invaziei rusești, statalitatea și identitatea țarii sunt mai puternice decat au fost vreodata, iar toate lucrurile pe care Putin a vrut sa le impuna Ucrainei se intorc acum impotriva Rusiei, scrie The Economist. Razboiul lui Putin transforma Rusia intr-un…

- Deși batalia pentru Ucraina ramane in mare parte un razboi de artilerie, noile progrese in materie de tehnologie și de instruire din aceasta țara sunt monitorizate indeaproape pentru modul in care incep sa modeleze lupta.

- Razboiul din Ucraina, care are efecte globale, insecuritate energetica, penurie alimentara și instabilitate economica, nu ar trebui sa ne distraga atenția de la schimbarile climatice, spune Klaus Iohannis in cadrul conferinței ONU privind clima COP27. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Razboiul din Ucraina și suspiciunile de acte de sabotaj asupra unor infrastructuri-cheie obliga țarile europene sa iși regandeasca abordarea cu privire la ceea ce este critic și la cine ar trebui sa dețina controlul. Și aici, nu atat de Rusia este cea de care se tem liderii Uniunii Europene, cat China.…

- Ministrul de Externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, a acordat un interviu pentru Cadena Ser la sediul ministerului, in inima Kievului. Razboiul are acum 252 de zile și iarna se profileaza peste Europa de Est. Rusia iși intensifica atacurile asupra infrastructurii critice pentru Ucraina, in special asupra…

- Mii de ruși au fugit in Mongolia, trecand granița de nord a țarii, ca sa nu fie trimiși sa lupte in Ucraina, punand și mai multa presiune pe guvernul de la Ulan Bator care incearca sa se distanțeze de conflict, informeaza Reuters.

- Comandantul-sef al armatei ucrainene Valeri Zalujni a recunoscut pentru prima oara ca aceasta a efectuat atacuri cu racheta, care au vizat in august baze rusesti in Crimeea anexata si a confirmat ca obiectivul militar al Ucrainei in 2023 este sa concentreze luptele in Crimeea, relateaza AFP. Ucraina…