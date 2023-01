TradeVille – Românii, mai avuți

Românii, mai avuțiValoarea activelor imobiliare ale romanilor a crescut cu 11% in primul semestru al anului 2022, comparativ cu anul precedent, ajungând la 2,194 mld. RON, un nivel record pentru ultimul deceniu. Creșterea a fost influențata, in principal, de creșterea preturilor proprietăților imobiliare (+8.5% in S1 2022 vas S1… [citeste mai departe]