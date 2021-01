Stiri pe aceeasi tema

- Daca acest lucru se va intampla cat mai curand, dupa vaccinarea a aproximativ 4 milioane de persoane, s-ar putea constata o incetinire a pandemiei, a estimat Rafila, sambata, intr-o intervenție pe B1 TV. „Doua lucruri trebuie crescute: aprovizionarea cu vaccin – trebuie sa ajungem la circa 300.000 de…

- Școlile s-ar putea redeschide in siguranța ”la sfarșitul lunii martie-inceput de aprilie”, dupa ce se incheie a doua etapa de vaccinare anti-Covid, care vizeaza cadrele didactice, varstnicii și persoanele din categoriile vulnerabile, a declarat colonel dr. Valeriu Gheorghița, coordonatorul Campaniei…

- Coreea de Sud a anuntat marti ca a semnat acorduri privind achizitia de vaccinuri anticoronavirus pentru 44 de milioane de oameni, dar ca nu se grabeste cu administrarea acestora, pentru a avea timp sa observe potentialele lor efecte adverse, relateaza Reuters si Yonhap. Guvernul de la…

- Medicul Valeriu Gheorghita, coordonatorul campaniei nationale de vaccinare anti-COVID, a declarat, duminica seara, ca vor fi infiintate si centre mobile de vaccinare – caravane – care ar urma sa asigure imunizarea persoanelor care sunt greu deplasabile sau a celor cu dizabilitati, potrivit Agerpres.…

- Medicul Valeriu Gheorghița, cel care va conduce campania de vaccinare anti-Covid-19, a declarat ca vaccinarea va fi gratuita și voluntara, precizand ca se va face in trei etape: prima data se vor vaccina angajații sistemului sanitar, urmați de categoriile vulnerabile, apoi, in a treia etapa se va vaccina…

- Reprezentantul Romaniei la Organizatia Mondiala a Sanatatii, Alexandru Rafila, candidat PSD la alegerile parlamentare, considera ca, daca cresterea numarului de cazuri de infectare cu noul coronavirus va continua in acelasi mod, „in circa patru, maxim sase saptamani vom ajunge sa depasim bine 10.000…

- Premierul Ludovic Orban a declarat joi ca atunci cand va ajunge in Romania vaccinul anti-COVID, persoanele din categoriile vulnerabile vor fi imunizate primele si, probabil, gratis, in condițiile in care nu toata populația va putea fi imunizata de la inceput, anunța Agerpres."Am adoptat un memorandum…

- Premierul Ludovic Orban a declarat joi ca atunci cand va ajunge in Romania vaccinul anti-COVID, persoanele din categoriile vulnerabile vor fi imunizate primele si, probabil, gratis. "Am adoptat un memorandum la nivel european, exista o intelegere clara, cand se va produce vaccinul, in functie de cantitatile…