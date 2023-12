Ce ar putea să fie obligate să facă școlile. Proiectul de lege care îi va bucura pe mulți părinți Concret, școlile ar putea fi obligate sa publice pe site-urile proprii autorizatia de securitate la incendiu si autorizatia sanitara de functionare, dar și Regulamentul de ordine interioara. Parlamentarii USR care au inițiat acest proiect legislativ susțin ca in acest fel parintii vor putea sti in ce conditii invata copiii lor. Școlile obligate sa publice autorizațiile de funcționare Deputatul USR de Brașov, Andrei Miftode, co-initiator al proiectului, subliniaza ca actualul cadru legislativ ascunde in fapt problemele grave de infrastructura și securitate ale școlilor din Romania. In opinia sa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

