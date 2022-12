Stiri pe aceeasi tema

- In momentul in care a produs accidentul rutier din Cluj, alcoolemia lui Culița Sterp ar fi fost, de fapt, mult mai mare decat a fost raportat inițial. Iata noi informații din cazul cantarețului. Ce risca in prezent, dupa noua descoperire.

- Ce alcoolemie avea Culița Sterp in noaptea in care a facut accident și apoi a fugit de oamenii legii. Informațiile facute publice de Institutul de Medicina Legala dovedesc ca artistul avea alcoolemie mai mare decat s-a spus inițial, adica o valoare care era peste limita unei fapte penale.

- Un sofer care a folosit un spray de gura a fost depistat pe DN 1, la Sinaia, cu o alcoolemie de 1,78 mg/l alcool pur in aerul expirat, valoarea aceasta fiind insa infirmata prin intermediul analizelor de sange.

- Un prahovean a ramas fara permis dupa ce etilotestul a indicat o alcoolemie de 1,78 la mie, deși acesta nu consumase bauturi alcoolice, relateaza Observatorul Prahovean . Barbatul de 36 de ani a fost oprit de polițiști la Sinaia, pe 15 noiembrie. Dupa verificarea actelor, oamenii legii au efectuat și…

- Șoferul din Șcheia oprit cu peste 20 de focuri de arma in Suceava avea o alcoolemie de 2 grame/1000 ml sange. Reamintim ca sambata, in jurul orelor 05:15, in timp ce executa activitați de patrulare pe strada Humorului din comuna Șcheia, un echipaj din cadrul SPR Scheia a efectuat semnal de oprire unui…

- Fanii lui Culița Sterp au ramas surprinși de faptul ca fostul Faimos de la Survivor ar fi provocat un grav accident rutier din centrul orașului Cluj-Napoca. In acest moment, artistul ar fi cercetat pentru conducere sub influența alcoolului și vatamare corporala. Ce alcoolemie ar fi avut vedeta, in momentul…

- Calatorii zborului Cluj - Liverpool s-au trezit cu bagajele returnate la Cluj pentru ca s-au gasit urme de sange, conform pasagerilor, potrivit stiridecluj.ro. Pasagerii au ajuns la destinație, dar toate bagajele au fost returnate cu avionul in Cluj, pe motiv ca, la deschiderea calei avionului pentru…

- Pesta porcina africana pare sa se extinda tot mai mult in Timiș. Ultimul caz descoperit este in localitatea Rauți, comuna Uivar. In data de 25.10.2022 a fost prelevata o proba de sange de la o scroafa adulta, femela provenita dintr-o exploatație nonprofesionala din localitatea Rauți, comuna Uivar,…