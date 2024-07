Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o analiza AFP se arata ca Donald Trump a pus pe biletul republican un tanar și loial gladiator al mișcarii sale „Make America Great Again”, sperand ca transformarea lui J.D. Vance din muncitor in zona industriala in senator il va ajuta sa obțina victoria. Un candidat la Casa Alba iși alege adesea…

- O mare parte din Europa era deja panicata de un al doilea mandat de președinte al lui Donald Trump, de teama ca SUA ar putea taia ajutorul militar pentru Ucraina daca va caștiga in alegerile din noiembrie. Apoi, Trump l-a ales pe J.D. Vance pentru poziția de vicepreședinte - un „dezastru” pentru Ucraina…

- Serviciile de informații americane au descoperit, la inceputul acestui an, ca guvernul rus planuia sa-l asasineze pe directorul executiv al companiei germane Rheinmetall, care produce obuze de artilerie și vehicule militare pentru Ucraina, relateaza CNN, care citeaza cinci oficiali americani și occidentali…

- Statele membre NATO au decis sa trimita un emisar special permanent in Ucraina, extinzand astfel prezenta civila a Aliantei Nord-Atlantice in țara atacata de Rusia, a declarat marti un purtator de cuvant al organizatiei pentru agenția de presa DPA, citata de news.ro.Oficialitatea aliata de rang inalt…

- Fostul presedinte american Donald Trump, din nou candidat la Casa Alba, a dat sambata asigurari ca fosta sa rivala republicana Nikki Haley nu se numara printre persoanele pe care el le ia in considerare pentru functia de vicepresedinte, relateaza AFP, potrivit Agerpres.

- Cu doar trei ani ramasi din al doilea si ultimul sau mandat si dupa ce si-a pierdut majoritatea parlamentara in 2022, Emmanuel Macron, in varsta de 46 de ani, vrea sa le arate criticilor sai ca isi pastreaza energia si gandirea proaspata care l-au propulsat la presedintie in 2017."Exista riscul ca Europa…

- Presedintele Consiliului European, Charles Michel, a respins vineri, 19 aprilie, acuzatiile fostului presedinte american Donald Trump, care sustine ca Europa nu ajuta suficient Ucraina, transmite France-Presse, potrivit Agerpres.„Sa restabilim adevarul. Cifrele vorbesc de la sine. Contributia UE la…