Ce ar însemna pentru România un război în Transnistria: Două posibile scenarii Zilele acestea, tensiunile din regiunea separatista Transnistria au atins cote alarmante. Dupa o serie de explozii despre care președintele R. Moldova, Maia Sandu, a spus ca au fost provocate de forțe pro-razboi din interiorul regiunii transnistrene, acum așa-zisul minister al Apararii de la Tiraspol a convocat mobilizarea tuturor barbatilor cu varste cuprinde intre 18 și 55 de ani. Totul pare a fi o operațiune sub steag fals. Agențiile de presa ucrainene apreciaza ca Rusia ar putea pregati o ofensiva inspre Odesa, din Transnistria. Dezghețarea conflictului din Transnistria ar pune Romania intr-o… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a utilizat un submarin diesel in Marea Neagra pentru a lovi tinte militare ucrainene cu rachete de croaziera de tip Kalibr, aceasta fiind prima oara cand Moscova anunta folosirea submarinelor sale pentru a lovi teritoriul ucrainean, informeaza Agerpres."Echipajul unui submarin diesel-electric…

- Iuri a plecat, sambata seara, puțin de acasa. S-a dus la magazinul de langa bloc sa cumpere cateva lucruri. In acest timp, o racheta ruseasca a lovit blocul sau, apartamentul sau, in care se aflau soția lui și fiica lui de doar trei luni. In doar cateva minute, familia lui Iuri a fost ucisa. Barbatul…

- Odata cu expirarea ultimatumului pentru predarea orasului Mariupol, armata rusa a reluat ofensiva impotriva Ucrainei, punand accentul pe ocuparea intregii regiuni Donbas. Atat Kievul, cat si Moscova au raportat actiuni la scara larga in cea de-a 54-a zi de razboi in Ucraina.

- Vicepremierul polonez Jaroslaw Kaczynski, considerat omul forte al puterii de la Varsovia, a acuzat Franta si Germania ca sunt prea apropiate de Rusia in contextul razboiului din Ucraina, scrie AFP. „Germania, ca si Franta, are o simpatie foarte puternica pentru Moscova”, a criticat liderul partidului…

- "Germania, ca si Franta, are o simpatie foarte puternica pentru Moscova", a criticat liderul partidului nationalist-populist PiS la putere in Polonia, intr-un interviu publicat duminica de cotidianul german Die Welt.Jaroslaw Kaczynski si-a rezervat cele mai ascutite sageti in directia Berlinului."Ani…

- Ucraina și-ar putea exporta producția agricola prin portul Constanța, aceasta este știrea care a atras atenția in ultimele ore pe plan intern și nu numai. Oficialii ucraineni au anunțat ca poarta discuții cu Romania pe aceasta tema. Trupele ruse au blocat porturile ucrainene iar exporturile sunt in…

- Revenirea in țara are loc dupa ce presedintele Volodimir Zelenski a semnat marti un decret de rechemare a tuturor fortelor de mentinere a pacii pentru a se alatura efortului de razboi in tara, a relatat presa ucraineana.Ucraina va repatria militarii si echipamentele, inclusiv elicopterele, din misiunile…

- Presedintele american Joe Biden a facut marti, de la ora 20:30 GMT (22:30 ora Romaniei), o declaratie de presa despre negocierile cu Rusia privind securitatea in Europa si situatia din Ucraina, dupa ce Moscova a anuntat o retragere partiala a trupelor pe care le-a dislocat in apropierea frontierei ucrainene.…