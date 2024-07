Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni ca nu este ingrijorat de perspectiva unei noi președinții Donald Trump in Statele Unite, in ciuda indicațiilor ca administrația sa ar putea fi mai ințelegatoare fața de Kremlin.

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, se intalnește, joi, cu fostul președinte al SUA, Donald Trump, la reședința pe care acesta din urma o are in Florida, relateaza presa americana.Intalnirea celor doi are l...

- In contextul ascensiunii extremei drepte in Europa, Ungaria populistului Viktor Orban, un apropiat al Kremlinului, urmeaza sa preia, de la 1 iulie, presedintia Consiliului Uniunii Europene. Este o perspectiva care provoaca ingrijorare la Bruxelles, dat fiind numarul tot mai mare de dispute pe care le…

- ”Sa faci un test cognitiv, dar unul foarte ușor”, ”Este platit de China”, ”Se comporta ca un palestinian” – și-au mai spus cei doi Un schimb de replici aprins a avut loc in prima confruntare dintre președintele democrat in funcție al SUA Joe Biden și predecesorul sau Donald Trump, candidatul republicanilor…

- Ambasadorii statelor membre vor oficializa aceasta numire in timpul unei reuniuni a Consiliului Atlanticului de Nord, forul de decizie politica al NATO.Retragerea candidaturii presedintelui roman Klaus Iohannis si a obiectiilor pe care le aveau Ungaria si Slovacia i-au lasat lui Rutte cale libera in…

- Fostul consilier al guvernului american pentru COVID-19, Anthony Fauci, a negat cu inversunare luni ca a incercat sa ascunda originile pandemiei in cursul primei sale audieri publice in fata Congresului de la retragerea din functie, noteaza AFP. Anthony Fauci devenise cel mai vizibil expert al Statelor…

- Presedintele SUA, Joe Biden, urmeaza sa anunte noi tarife pentru China de saptamana viitoare, care vizeaza sectoare strategice, inclusiv o majorare majora a taxelor vamale pentru vehiculele electrice (EV), potrivit unor trei persoane familiarizate cu problema, transmite Reuters. Anuntul complet, asteptat…

- Revenirea la putere a lui Donald Trump in SUA nu ar fi doar cel mai mare test din istoria postbelica a relatiilor transatlantice, ci ar putea reprezenta un risc existential pentru unitatea europeana, deoarece tensiunile legate de modul de colaborare cu cea mai puternica tara din lume divizeaza batranul…