Stiri pe aceeasi tema

- Nimeni nu va opri caldura in Capitala, a dat asigurari joi directorul general al companiei Termoenergetica. Claudiu Cretu a aratat ca, daca sistemul de termoficare din Bucuresti ar fi oprit, repunerea lui in functiune ar necesita 2-3 saptamani.

- Nimeni nu va opri caldura in Capitala, a declarat joi Claudiu Cretu, directorul general al Termoenergetica, mentionand ca, daca sistemul de termoficare din Bucuresti ar fi oprit, repunerea lui in functiune ar necesita 2-3 saptamani.

- Primarul Sectorul 1, Clotilde Armand, le promite cetațenilor tichete anticriza in valoare de 1.000 lei, potrivit unui proiect de hotarare de consiliu local. De ajutor vor beneficia toti bucureștenii din zona, care au implinit 18 ani și au domiciliul aici. „Oferim 200 milioane lei locuitorilor Sectorului…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anuntat sambata lansarea in dezbatere publica a schemei de ajutor de stat aferente investitiilor in modernizarea sistemului energetic, bugetul alocat fiind de 200 de milioane de euro din Fondul pentru Modernizare, informeaza AGERPRES . „Am lansat in dezbatere publica:…

- Cei 27 de senzori de monitorizare din platforma AerLive.ro, aflati in vecinatatea scolilor din Bucuresti, inregistreaza depasiri ale valorii limita pentru particulele in suspensie PM10, releva datele unui raport intocmit de Centrul pentru Politici Durabile Europolis. In anul 2021, cele opt statii de…

- Jurnaliștii Digi24 au calculat cat va costa intreținerea pentru diferite tipuri de apartamente, in funcție de tarifele actuale. Daca in urmatorul sezon rece in București vor fi la fel de multe avarii ca in ultimele luni, și factura de energie electrica va fi mare. Cat de mare, depinde de cat de blanda…

- Termoenergetica risca intrarea in insolventa daca PMB nu platește datoriile Foto: vivera.ro. Termoenergetica, principalul furnizor de apa calda si agent termic în sistem centralizat în Bucuresti, a transmis Primariei Capitalei, dar si Consiliului General o adresa în care…

- Sute de blocuri din sectorul 5 din Capitala nu au apa calda Foto: Petruț Hîrțescu Sute de blocuri din sectorul 5 din Capitala nu au apa calda. În cartierul Rahova, remedierea este anuntata abia peste doua saptamâni. Director general Termoenergetica, Claudiu Cretu,…