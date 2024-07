Ce efecte va avea o victorie a lui Donald Trump in noiembrie pentru comerțul și economia globala? Perspectiva a ricoșat pe piețe in ultimele zile, in timp ce fostul președinte iși dubleaza retorica protecționista din primul sau mandat și abandoneaza ideile pieței libere care au constituit candva gandirea politica republicana. Potrivit Financial Times, tarifele brutale, […] The post Ce ar insemna o victorie a perturbatorului comerțului internațional? first appeared on Ziarul National .