Daca Zidul nu ar fi cazut in urma cu exact 30 de ani si daca RDG si-ar fi sarbatorit ce-a de-a 70 aniversare, "ce ati fi devenit?", a intrebat-o saptamanalul Der Spiegel pe Merkel. "In mod cert, noi nu ne-am fi intalnit", a raspuns Angela Merkel, care a crescut in regiunea Brandenburg, in fosta RDG.

"In RDG, femeile se pensionau la 60 de ani. Prin urmare, mi-as fi luat pasaportul si in urma cu cinci ani as fi calatorit in America", a spus Angela Merkel, astazi in varsta de 65 de ani. "In RDG, pensionarii aveau libertatea de a calatori, cei care nu mai erau utili ca lucratori socialisti…