- Vedeta a fost diagnosticata cu abces abdominal, pe care medicii l-au operat laparoscopic, la scurt timp dupa internare, potrivit Cancan.ro. Medicii spun ca un abces al cavitații abdominale este un proces inflamator in care se formeaza o cavitate umpluta cu conținut purulent intre organele…

- Viviana Sposub (22 ani) și actorul George Burcea (32 de ani) dezvaluiau recent ca au fost testați pozitiv cu noul coronavirus. Cuplul a intrat virtual in direct in platoul emisiunii Vorbește Lumea unde a dezvaluit cum se acomodeaza locuitului impreuna. Ce spune Viviana Sposub despre locuitul cu actorul…

- Viviana Sposub (22 ani) a fost diagnosticata pozitiv cu COVID-19. Dupa ce iubitul ei, actorul George Burcea (32 de ani), a anunțat ca s-a infectat cu noul coronavirus, Viviana s-a testat, iar rezultatul a fost pozitiv. Viviana și George au intrat virtual in direct in platoul emisiunii Vorbește Lumea…

- In afara imaginilor filmate care au aratat destul de clar care sunt sentimentele acestora, atat Viviana, cat și George au recunoscut la testimoniale ca exista sentimente romantice reciproce și ca nu se feresc sa ofere o șansa unei posibile legaturi de iubire intre ei. "N-am reusit…

- George Burcea și Andreea Antonescu au avut un schimb de replici dure in cadrul emisiunii „Ferma” de la Pro TV. Totul a pornit atunci cand cei doi concurenți au fost intrebați cine anume nu merita imunitatea și s-au nominalizat reciproc. Faptul ca Andreea Antonescu a ajuns in „Ferma” nu i-a picat deloc…

- George Burcea este unul dintre concurenții de la Ferma. Incadrul primei ediții, actorul a facut declarații emoționante despre fetițelelui și fosta soție. Acesta a vorbit frumos despre Andreea Balan, in ciudafaptului ca se afla in plin divorț. George Burcea a aratat la Ferma tatuajele pe care le are,…

- George Burcea (32 de ani) a postat de curand pe pagina sa de Instagram un clip emoționant in care spune ca Andreea Balan (36 de ani) va avea mereu un loc special in inima sa pentru ca este mama copiilor lui (Clara Maria, in varsta de un an și jumatate și Ella Maya, in varsta de trei ani). Burcea a spus…