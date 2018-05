Stiri pe aceeasi tema

- Nu e de mirare ca hitmaker-ul J Balvin detine reteta succesului atunci cand vine vorba de o piesa noua sau de o colaborare precum ”Mi Gente” sau ”Machika”. Asadar, de aceasta data, norocosul este Liam Payne care a lansat noua melodie

- Zeci de parinți și copii, printre care și vedete cunoscute din showbiz alaturi de cei mici ai lor, au petrecut ziua de 1 aprilie participand la petrecerea Marea Pacaleala ce a avut loc duminica la pranz la Zorky’s Planet, cel mai mare parc de disctracții indoor din Romania, situat in AFI Cotroceni.…

- Sunt invidiati de multi pentru ca traiesc o viata, ca un paradis, intr-o casa de vis! Cu toate acestea, Anca Serea și Adi Sina au anunțat ca vor sa renunte la proprietatea care ar costa aproximativ jumatate de milion de euro, cel puțin acesta este prețul vehiculat in presa mondena.

- Aproape un milion de cetațeni moldoveni au obținut cetațenia romana in ultimii zece ani. In Romania sunt cinci centre in care locuitorii de dincolo de Prut iși pot depune cererile de redobandire a cetațe...

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a anuntat marti ca a efectuat aproape 4.700 de controale, de la inceputul anului pana in prezent, iar in urma neregulilor gasite a aplicat amenzi in valoare totala de 1,052 milioane de lei.”Pentru a asigura buna…

- Guvernul a aprobat joi proiectul legislativ privind Declaratia unica, care simplifica procedurile in cazul persoanele fizice care platesc impozitul pe venit, contributiile pentru pensii si contributiile pentru sanatate.

- Schioarea Lindsey Vonn le-a "eclipsat" pe vedetele din lumea filmului la gala premiilor OSCAR. Sportiva americana a participat la eveniment in calitate de invitat la mai puțin de doua saptamani de la participarea la Jocurile Olimpice de la PyeongChang, unde a cucerit o medalie

- Problema privind momentul in care oamenii au inceput sa vorbeasca ar putea fi rezolvata. Conform declaratiei controversate a unui specialist, limbajul a fost inventat pentru a-i ajuta sa calatoreasca.