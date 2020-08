Stiri pe aceeasi tema

- Fostul consilier pe probleme de securitate nationala al SUA, John Bolton, a avertizat intr-un interviu difuzat vineri de agentia dpa ca NATO s-ar putea dezmembra daca presedintele american Donald Trump castiga un al doilea mandat si si-a exprimat speranta ca liderul de la Casa Alba va pierde alegerile…

- Andrej Duda a depus joi juramantul si si-a inceput al doilea mandat de cinci ani ca presedinte al Poloniei, transmite dpa. In parlamentul de la Varsovia s-au luat cu aceasta ocazie masuri de protectie impotriva coronavirusului. In sala de plen a parlamentului, de obicei plina de deputati…

- Conducatoarea birmana Aung San Suu Kyi si-a confirmat in mod oficial, marti, intentia de a candida la un al doilea mandat in alegerile prevazute in noiembrie, un scrutin considerat un mare test al eforturilor de democratizare a tarii, relateaza Reuters.Dupa decenii de regim militar, Aung San…

- Votul oficial al republicanilor americani privind redesemnarea lui Donald Trump drept candidat al partidului la alegerile prezidentiale din noiembrie va avea loc luna aceasta, in cadrul unei adunari cu usile inchise. Un purtator de cuvant al Conventiei Republicane a declarat pentru Associated Press…

- SUA intra oficial in recesiune, dupa o contracție record a PIB-ului de 32,9% in T2, al doilea trimestru consecutiv de scadere PIB-ul Statelor Unite s-a contractat cu 32,9% in al doilea trimestru - un al doilea trimestru consecutiv, marcand astfel intrarea oficiala a celei mai mari economii mondiale…

- Fostul consilier american pe probleme de siguranța naționala John Bolton l-a numit "naiv și periculos" pe președintele Donald Trump, intr-un interviu pentru ABC News, potrivit CNN. Bolton spera ca Trump sa nu caștige un nou mandat la Casa Alba. "Sper sa ramana in istorie ca președintele cu un singur…

- Liderul democrat, Dumitru Diacov a oferit un interviu pentru Radio Europa Libera. Europa Libera: Daca mergeți cu candidatura dvs., trebuie sa estimați și șansele ca sa câștige. Dumitru Diacov: „O sa estimam șansele, poate o sa gasim altul, poate dl Filip o sa propuna…

- Jurnalistul Ion Cristoiu prevestește ca Donald Trump nu va mai prinde inca un mandat la președinția SUA. Estul si Vestul s-au coalizat pentru ca Donald Trump sa nu castige al doilea mandat, crede Cristoiu.