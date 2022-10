Ce ar face românii în caz de război Ce ar face romanii in caz de razboi, și-ar apara țara? Raspunsul l-a dat chiar ministrul Apararii, Vasile Dincu. „Asa cum fac si ucrainenii, eu sunt foarte sigur ca romanii ar raspunde, daca ar fi cazul, sa-si apere tara”, a declarat Dincu, la Prima TV. Ministrul a mai spus ca la nivelul Armatei se desfașoara un studiu privind calitatea resursei umane și moralul trupelor. Rezultatele vor fi publicate in circa doua luni. Ce ar face romanii in caz de razboi. Dincu, despre pensiile militare Dancu a vorbit și despre pensiile militare, susținand din nou ca ele nu sunt pensii speciale: „in tot sistemul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

