- Antrenorul echipei engleze de fotbal Liverpool, Juergen Klopp, a declarat, ca meciul cu AS Roma a fost unul epic, dar formatia sa va fi pregatita pentru finala Ligii Campionilor. ''A fost epic, da! Felicitari echipei AS Roma. Ce performanta, ce 'come back', ce curaj! Au riscat, au fost…

- Paris Saint-Germain, tripla detinatoare a trofeului, s-a calificat pentru al patrulea an consecutiv in finala Cupei Frantei la fotbal, invingand in deplasare, cu scorul de 3-1, formatia Caen, miercuri seara, in penultimul act al competitiei. Oaspetii s-au impus prin golurile lui Kylian…

- Les Herbiers, echipa din a treia liga franceza, s-a calificat in finala Cupei Frantei, dupa ce a invins, marti, cu scorul de 2-0, formatia FC Chambly, tot din aceeasi divizie.Golurile au fost marcate de e Florian David ('28) Ambroisse Gboho ('81). Les Herbiers, club fondat in 1919,…

- Golurile celor de la Les Herbiers VF au fost marcate de Florian David (28) si Ambroise Gboho (80). La meciul de la Nantes au asistat 44.000 de spectatori.Les Herbiers, care a eliminat in faza anterioara echipa de liga secunda RC Lens, va avea ca adversara in finala programata in data de…

- Les Herbiers VF, o echipa de amatori, a reusit o calificare istorica in finala Cupei Frantei, impunandu-se cu scorul de 2-0 in fata unei alte formatii din al treilea esalon al fotbalului francez, Chambly, marti seara, pe stadionul Beaujoire din Nantes, in penultimul act al competitiei. Golurile invingatorilor…

- Razvan Lucescu, in finala Cupei Greciei. Cu cine va juca PAOK Salonic. PAOK Salonic, echipa pregatita de antrenorul roman Razvan Lucescu, s-a calificat in finala Cupei Greciei. In meciul retur din semifinale, PAOK Salonic s-a impus cu 3-1, pe teren propriu, in fața formației Panionios. In primul meci,…

- Clubul AS Monaco a anuntat ca va da inapoi banii pe biletele cumparate de suporteri pentru meciul din deplasare cu Paris Saint-Germain, pierdut, scor 1-7, in campionatul Frantei, anunța News.ro.

- Formatia PSG a invins, miercuri, pe Olympique Marseille, pe teren propriu, cu scorul de 3-0 (1-0), in sferturile de finala ale Cupei Frantei, dupa ce s-a impus si duminica, in campionat, cu acelasi scor.Golurile au fost marcate de Di Maria, in minutele 45+1 si 48, si de Cavani, in minutul…