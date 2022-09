Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a aprobat o schema de ajutoare a Romaniei cu o valoare de 4 miliarde euro (aproximativ 19,7 miliarde lei) pentru sprijinirea intreprinderilor din toate sectoarele in contextul invadarii Ucrainei de catre Rusia, anunta CE. Schema a fost aprobata in temeiul cadrului temporar de criza…

- Comisia Europeana a aprobat schema de ajutor de stat pentru Masura 4.1.1., prin care acordam 358 milioane de euro pentru refacerea capacitații de reziliența microintreprinderilor și IMM-urilor. Lansarea apelului va avea loc la 23 august 2022 și se va incheia pe data de 29 august 2022, ora 23:59:59.…

- Romania va primi in total 31,5 miliarde euro din partea politicii de coeziune in perioada 2021-2027, in cadrul acordului sau de parteneriat cu Comisia pentru promovarea coeziunii economice, sociale si teritoriale a regiunilor sale, precum si a tranzitiei sale verzi si digitale, informeaza un comunicat…

- Cresterea competitivitatii economice si a nivelului de digitalizare Vor fi acordate 4,33 miliarde euro din Fondul european de dezvoltare regionala (FEDR) pentru sprijinirea transformarii economice inovatoare si inteligente a Romaniei. Fondurile vor contribui la cresterea competitivitatii intreprinderilor…