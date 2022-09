Stiri pe aceeasi tema

- Conform datelor oferite de Institutul Național de Statistica (INS), la nivelul anului 2021 in jur de 8 din 10 dintre gospodariile din Romania beneficiau de o conexiune de Internet de acasa . Mai exact, procentul este de 80.8%. Dintre acestea, 86.9% sunt din mediul urban, in timp ce in cel urban procentul…

- Un proiect de lege depus la Camera Deputaților de deputații PNL George Tuta si Sebastian Burduja propune ca cetațenii sau firmele sa poate primi de la instituțiile statului cazierul judiciar in mod gratuit și in forma electronica. Conform inițiativei, la solicitarea persoanelor fizice sau juridice certificatul…

- TARA Interactive, companie romaneasca de dezvoltare de software, isi extinde prezenta in Germania si in Danemarca si incepe campanii de promovare a serviciilor in alte trei tari: Elvetia, Olanda si Canada. Demersul se inscrie in strategia de extindere internationala a companiei romanesti si are loc…

- ANAF a pus tunurile pe cei care fac bani pe Facebook sau Instagram și acum par sa apara primele rezultate. Inspectorii au descoperit milioane de lei venituri ale influencerilor pentru care nu au fost platite impozite.Seful ANAF a declarat la Antena 3 cati influenceri din Romania sunt pe lista neagra…

- Cum sa-ți cureți conturile de Facebook, Twitter sau Instagram de vechile postari, pe care nu le mai dorești. Inainte de a incepe, nu uitați ca aveți opțiunea de a face backup mai intai pentru postarile dvs. (Facebook, Twitter, Instagram). De asemenea, ar trebui sa va reamintim ca utilizați aceste instrumente…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat joi, la Botosani, ca exista o criza nationala de medici pentru anumite specialitati, printre care si cele de medicina de urgenta si medicina de familie, anunța agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Iuliana Beregoi, una dintre cele mai indragite cantarețe din Romania, a implinit 18 ani la data de 13 iulie, ocazie cu care și-a facut cadou mașina mult visata, in ciuda faptului ca nu are inca permis de conducere.Succesul de care se bucura pe plan muzical i-a permis Iulianei Beregoi sa investeasca…

- Posibilitatea ridicarii grupurilor de lupta din Romania si din alte tari estice la rang de brigada se numara printre deciziile care ar urma sa fie luate la summitul NATO de la Madrid, din 28-30 iunie, potrivit unor surse politice. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…