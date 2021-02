Stiri pe aceeasi tema

- Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf și-au obișnuit publicul cu o imagine indelung studiata. Apar imbracați bine și poarta bijuterii scumpe. Toata lumea vede pe rețelele de socializare parți din viața aceasta opulenta pe care o duc. Genți de firma, ceasuri valoroase, pantofi prețioși. Se vede cu…

- Legendarul pilot francez Hubert Auriol a incetat din viata la varsta de 68 de ani, scrie realitateasportiva.net. Primul pilot care a reușit sa cucereasca titlul in Dakar, atat in competiția de motociclete, cat și in aceea de automobile, a trecut in neființa duminica, in urma unui accident cardio-vascular.“Auriol…

- Dupa o logodna de patru ani, Gabi Enache și Lena vor ajunge in fața altarului. Logodnica fotbalistului a facut dezvaluiri despre nunta la Antena Stars. Mai mult, parinții spirituali ai acestora vor fi chiar Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan. Gabi Enache, planuri mari de viitor cu iubita sa Deși…

- Marea Britanie se desprinde de UE la ora 23.00 GMT, dupa o perioada de tranziție care a durat un an. Relația dintre cele doua parți a inceput in urma cu 48 de ani, insa relațiile comerciale și...

- Anamaria Prodan (48 de ani) spune ca nu ar divorța de Laurențiu Reghecampf (45 de ani) in nicio circumstanța. „E este cel care canta in casa, daca ar fi sa fiu sincera. Laur nu se exteriorizeaza, dar are niște ochi albaștri care te fac sa ingheți, daca se uita fix la tine. Eu țip, fac circ, arunc.…

- Lumea nu va ajunge la imunitate de masa fata de noul coronavirus inainte de sfarsitul anului 2021, care va putea fi observata in unele tari, a declarat, miercuri, directorul stiintific al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), dr. Soumya Swaminathan, care a avertizat ca oamenii trebuie sa ramana vigilenti…