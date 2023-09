Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 16 septembrie 2023, am fost sesizați cu privire la faptul ca un barbat, de 74 de ani, din comuna Mihalașeni, a parasit domiciliul, in data de 14 septembrie 2023, iar pana in prezent nu a revenit și nici nu și-a contactat familia. Semnalmente: 1,70 m inalțime, aproximativ 60 de kg, ochi caprui,…

- UPDATE! Adriana Georgiana Sirbu, adolescenta pentru care polițiștii au activat sistemul RO-ALERT, a fost gasita in padure. Potrivit unor surse, motivul pentru care a fugit de acasa este o relația interzisa pe care aceasta o are cu un tanar din Ferești, in varsta de 21 ani. Parinții nu sunt de acord…

- APRECIAȚI… Vasluiul, prin sportivii sai, și-a adus un aport semnificativ la titlul de campioana mondiala, caștigat de Romania la Campionatul Mondial de Taekwon-do ITF din Finlanda, desfașurat in perioada 4-10 septembrie. La intoarcerea acasa, noii campioni mondiali au avut parte de o frumoasa surpriza.…

- Un șofer beat din statul american Nebraska a sunat la 911, crezand ca avertizeaza polițiștii ca cineva conduce pe partea greșita a autostrazii. In realitate, el era cel care mergea pe contrasens, relateaza Business Insider. Biroul șerifului din comitatul Lancaster din Nebraska a publicat o inregistrare…

- Sir Anthony Hopkins și-a descris munca din filmele „Thor”, produse de Marvel, drept un „rol fara rost”, relateaza BBC. Starul nascut in Port Talbot s-a alaturat distribuției peliculei Thor, versiunea cinematografica a benzii desenate Marvel, semnata de Kenneth Branagh in 2011. El l-a jucat pe Odin,…

- NEINȚELEGERI… Alina, tanara omorata in urma cu o saptamana de cea mai buna prietena, nu are parte de liniște nici in mormant. Acasa, in satul Buda, atmosfera este din ce in ce mai tensionata. Casian, un prieten mai vechi de-ai ei, se duce aproape mereu la fratele ei, se cearta cu el și il amenința […]…

- PRINS… Polițiștii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Albița au depistat și reținut un barbat cu cetațenie romana și Republica Moldova cautat de autoritațile din Romania. Moldo-romanul este condamnat la o pedeapsa privativa de libertate de 75 de zile pentru savarșirea infracțiunii de deținere…

- REALIZARE… “Aflata, pana nu demult, intr-un stadiu avansat de degradare, determinat de trecerea timpului și de multele intemperii, bisericuța de lemn „Sfinții Voievozi” a redevenit un loc in care slujirea lui Dumnezeu se impletește cu frumusețea daltuita in lemn, completand armonios ansamblul monahal…