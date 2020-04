Stiri pe aceeasi tema

- Biserica de Lemn din Chișinau primește și in acest an un suport din partea familiei prezidențiale. Despre aceasta a anunțat președintele Igor Dodo, pe Facebook. "Zilele acestea am mai multe intilniri cu reprezentanții conducerii Mitropoliei, dar si in mod direct cu mai multi preoți, in legatura cu situatia…

- Se știe ca Cheful Florin Dumitrescu are o soție fermecatoare și doua fetițe superbe pe care le iubește enorm. Cei patru au avut parte de o sarbatoare in familie, zilele trecute, caci fiica lor, Mia, a implinit cinci anișor de cand s-a nascut. Iar Cristina Sima Dumitrescu a publicat un mesaj plin de…

- Unul dintre cei mai indragiți prezentatori de televiziune și canatreți de la noi este Horia Brenciu care se știe ca nu poate sta o clipa locului. Insa in aceasta perioada entretainerul este nevoit sa sta acasa cu familia și in același timp trebuie sa-și distreze copii și familia in timp de pandemie.…

- 5 aprilie s-ar parea ca este o zi speciala pentru indragita vedeta Andra (33 de ani). Solista și vedeta de televiziune a publicat un mesaj pe rețelele de socializare in care ii ureaza toate cele bune mamei ei care iși sarbatorește azi ziua de naștere. Indragita solista și vedeta de televiziune a publicat…

- Zilele trecute prezentatoarea de la televziunea naționala Sonia Argint Ionescu a publicat un mesaj care a cam speriat jumatate din colegii ei de televiziune. Și asta pentru ca prezentatoarea a intrat in contact la un interviu pe care l-a facut cu o persoana care a fost testata pozitiv cu Corona virus.…

- Pentru cuplul format din Valentina Pelinel si Cristi Borcea ziua de 1 martie nu este doar prima zi din luna si martisorul, ci reprezinta un eveniment deosebit pentru cei doi. In aceasta zi minunata de primavara Valentina a nascut acum un an cel doua gemene ale familiei In urma cu un an Valentina Pelinel…

- Indragita actrita de seriale de televiziune si prezentatoare, Alina Puscas este speriata de Corona Virus. Recent s-a intors dintr-o vacanta de la Paris, unde a fost la schi, si a povestit pe instastory ce probleme a intampinat din cauza virusului si ce masuri a luat in ultima vreme. Zilele trecute,…

- Zilele trecute a fost sarbatoare in familia cunoscutului interpret, actor și om de televiziune Ștefan Banica. Pentru ca fiul acestuia, Radu Ștefan, a implinit 18 ani, fiind acum major și pe picioarele lui. Tanarul a crescut frumos și a devenit un adevarat model, aparand deja intr-un videoclip de-al…