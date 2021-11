Stiri pe aceeasi tema

- Profesorii care vor o functie de director se inscriu online la concurs. Pe platforma de inscrieri au fost postate documentele necesare, printre care si contractul de management pe care il vor semna cei care vor promova concursul. Acest contract contine noi prevederi. Spre exemplu, noii directori care…

- Guvernatorul democrat din Virginia a acordat marți o iertare postuma pentru șapte afro-americani executați în 1951 pentru violul unei femei albe, dupa o ancheta și procese considerate injuste și rasiste, potrivit AFP.Ralph Northam și-a anunțat decizia dupa întâlnirea cu descendenții…

- Riscul ca o persoana vaccinata sa se infecteze, fie și in cazul variantei Delta, este de circa 8 ori mai redus, spune medicul Valeriu Gheorghița. Totuși, varianta Delta a noului coronavirus, mult mai contagioasa, reușește uneori sa pacaleasca anticorpii și sa infecteze inclusiv persoanele cu schema…

- Un elev in clasa a VII-a și-a injunghiat partenerul de joaca, miercuri seara, in parcul Forest din Sectorul 4, a informat Gandul.ro , care citeaza surse judiciare. Ulterior, copilul de 13 ani a fost transportat la Spitalul Marie Curie pentru ingrijiri medicale. „In seara de 25 august 2021, prin apel…

- Este ancheta la Timișoara, dupa ce pe internet au aparut imagini cu un profesor care dansa lasciv in fața elevilor. S-a intamplat intr-o pensiune din Costinești, in timpul unei tabere la mare. In apararea sa, profesorul susține ca fata cu care dansa nu era una dintre elevele lui, dar resprezentanții…

- Sfarsit ingrozitor pentru un copil roman paralizat, in Italia. A murit dupa ce propria mama l-a lasat sa zaca in soare ore in șir Sfarsit ingrozitor pentru un copil roman paralizat, in Italia. A murit dupa ce propria mama l-a lasat sa zaca in soare ore in șir O romanca de 45 de ani a fost arestata in…

- Sheriff Tiraspol a facut un pas important spre grupele Ligii Campionilor, dupa ce a invins pe teren propriu Dinamo Zagreb cu scorul 3:0 in primul meci din faza play-off a competiției. Meciul retur va avea loc pe 25 august in deplasare. In cazul in care elimina croații din competiție, Sheriff va juca…

- Premierul Florin Cițu susține ca a facut inchisoare in urma DUI, iar pe site-ul curții din Iowa apare OWI. In acel stat, termenul oficial pentru a „conduce sub influența – DUI” (alcool sau droguri n.r.) este OWI (operating while intoxicated). Practic, este vorba despre conducerea unui vehicul cu motor…