Renate Weber, avocatul poporului: Peste 100 de mii de copii raman acasa in urma plecarii parintilor in strainatate

Renate Weber a declarat ca in urma plecarii parintilor in strainatate se vorbeste despre un numar de circa 75.000 de copii ramasi acasa, desi nu se iau in considerare si copiii… [citeste mai departe]