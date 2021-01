Stiri pe aceeasi tema

- Romania va deveni gazda viitorului Centru european de competente in domeniul securitatii cibernetice, care va gestiona fonduri de miliarde de euro pentru cercetare pe zona de cyber (in principal pentru criptare și securitatea rețelelor).Pentru aducerea in țara a primei agenții europene, Romania a concurat…

- Rata somajului s-a mentinut la 7,6% in Uniunea Europeana in octombrie si a scazut la 8,4% in zona euro, de la 8,5% luna precedenta, iar printre tarile cu cele mai scazute rate ale somajului se afla si Romania, arata datele publicate miercuri de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat). In…

- Va crește protecția impotriva atacurilor cibernetice și va fi ținuta in țara forța de munca inalt calificata Guvern ul Orban vrea sa inființeze Directoratul Național de Securitate Cibernetica. Anunțul a fost facut de secretarul general al Cabinetului, Antonel Tanase, care a explicat ca noua instituție…

- Rata somajului s-a mentinut in septembrie la 8,3% in zona euro si la 7,5% in Uniunea Europeana, arata datele publicate vineri de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat).In context european, in cele 27 de state membre ale UE, in septembrie, cele mai scazute rate ale somajului s-au inregistrat…

