Ce analize medicale trebuie să faci la 40, 50 și 60 de ani? Chiar daca ne simtim bine, efectuarea unor controale anuale, urmate de alte investigatii recomandate in functie de varsta si de factorii de risc, este un obicei pe care merita sa ni-l formam. A avea grija de tine este cel mai frumos dar pe care il poti face copiilor tai… Analizele preventive variaza in functie de varsta, unele teste fiind recomandate dupa 40 de ani. De asemenea, intervalul la care se repeta analizele difera, in functie de starea de sanatate a fiecaruia. Persoanele cu risc mediu de imbolnavire se investigheaza anual. Dupa varsta a doua, anumite teste se repeta de doua ori pe an.… Citeste articolul mai departe pe stiri.botosani.ro…

Sursa articol: stiri.botosani.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Daca ai ajuns sa citești acest articol, cel mai probabil ai cautat pe internet informații despre prediabet. Și, mai mult ca sigur te-au speriat titlurile precum „vezi aici daca riști sa dezvolți diabet” sau „verifica acum daca ești in grupa de risc pentru diabet”. Acum așeaza-te confortabil in fotoliu…

- Doi adulti si un copil in varsta de 8 ani au suferit, joi, reactii alergice, dupa ce au fost intepati de viespi, intr-o padure din judetul Arges. Cele trei persoane au primit ingrijiri medicale, iar copilul a fost transportat la spital.”Grup de persoane intepate de insecte in localitatea Merisani -…

- Informatii utile pentru toti romanii care vor sa beneficieze de pensia anticipata sau anticipata partiala. Conditii pentru obtinerea unei pensii anticipate si a unei pensii anticipate partial Pensia anticipata se cuvine, cu cel mult 5 ani inaintea implinirii varstei standard de pensionare. Pentru persoanele…

- Persoanele care au o recadere a Covid-19 dupa tratamentul cu antiviralul Paxlovid pot fi contagioase fara sa știe, deoarece se poate sa nu aiba simptome, subliniaza cercetatorii, transmite CNN. Persoanele care experimenteaza o recadere a Covid-19 risca sa transmita virusul altor persoane chiar daca…

- Ciorba și supa este un fel de mancare foarte apreciat in țara noastra. Foarte multe gospodine obișnuiesc sa il prepare pentru intreaga familie și, de asemenea, constituie un fel de mancare foarte sanatos, benefic pentru organism. Din pacate, nu toata lumea știe cat trebuie ținuta ciorba la frigider.…

- Primul caz de variola maimutei in randul copiilor in Europa a fost identificat la sfarsitul lunii iunie la un baiat cu varsta mai mica de 10 ani, in Amsterdam, Tarile de Jos, potrivit Eurosurveillance. Copilul fusese vaccinat conform programului national de vaccinare olandez, nu avea antecedente medicale…

- Direcția de Sanatate Publica a județului Maramureș a anunțat oficial azi, 15 iulie, ca s-a incheiat distribuirea unui numar de 162.600 comprimate din medicamentul iodura de potasiu 65 mg pentru uz preventiv. Potrivit autoritaților, medicii de familie, incepand cu prima consultatie acordata, inclusiv…

- Potrivit anuntului publicat pe www.licitatiapublica.ro, printre persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in cadrul acestei achizitii apare si Marcela Frigioiu, director executiv Directia financiara Ex directorul executiv al Directiei Financiare a Primariei Constanta a decis…