Ce analize medicale poţi face gratuit în 2023. Ce se schimbă în sistemul asigurărilor de sănătate, începând cu 1 iulie Incepand cu data de 1 iulie 2023, vor fi disponibile noi analize medicale gratuite. Iata ce schimbari vor aparea in sistemul asigurarilor de sanatate, de luna viitoare! Zilele trecute, Guvernul a aprobat actul normativ ce prevede noul Contract-cadru, care va reglementa multianual condițiile acordarii asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului

