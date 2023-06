Ce analize medicale gratuite au fost aprobate de CNAS de la 1 iulie 2023

Stiri pe aceeasi tema

- A trecut deja o saptamana de cand profesorii au declanșat greva in toata țara, iar negocierile cu Guvernul nu au dus la nicio ințelegere pana in prezent. In acest context, profesorii de la Colegiul Național „Mihai Viteazu” din Turda au un mesaj pentru elevi: „Dragii nostri elevi, Suntem in mijlocul…

- Guvernul a aprobat, in sedinta din 26 mai, noul Contract-cadru pentru acordarea de servicii medicale, prevederi care vor intra in vigoare de la 1 iulie. Pachetul de asistența medicala prevede, printre altele, ca adultii cu varsta intre 18 si 39 de ani sa beneficieze anual de consultații de prevenție.…

- S-a deschis Baile Sarate Ocna Mureș, situate la cațiva kilometri de Turda, iar ofiocialii noii locații au dat publicitații tarifele practicate pentru intrarea la bazine, servicii medicale, proceduri medicale și servicii de agrement/sport. Copiii sub 7 ani au intrarea gratuita, iar pentru o familie de…

- Guvernul a aprobat azi prelungirea perioadei de valabilitate a documentului in baza caruia se deconteaza servicile medicale si care urma sa expire la sfarsitul acestei luni. Casa Nationala de Asigurari de Sanatate precizeaza ca prelungirea era necesara pentru a se asigura continuitatea acordarii asistentei…

- Proiectul noului contract-cadru care reglementeaza condițiile acordarii asistenței medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate a starnit controverse inca de la lansarea primei versiuni, la finalul anului trecut.Refacut de Casa Naționala…

- Primarul municipiului Turda, Cristian Matei, a anunțat ca azi s-a incheiat campania prin care s-au oferit servicii medicale gratuite cetațenilor din Turda, cu ajutorul comunitații adventiste. Citește și: Proiectul „Din Grija pentru tine” ajunge in municipiul Turda. Consultații și investigații medicale…

- Campania este organizata de comunitatea adventista din Turda in colaborare cu Primaria Turda și se va desfașura la Sala de sport a Colegiului Național “Mihai Viteazu” Turda, strada dr. Ion Rațiu 111, in data de 12 martie 2023 intre orele 10:00 – 18:00. Astfel, vor fi organizate 12 cabinete medicale,…

- Routine Med, cel mai mare centru medical privat din Tulcea, deschide usile unui nou laborator de analize in Constanta, pe bulevardul TOMIS, nr. 142, bloc TD2A, la parter vizavi de Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sf. Apostol Andrei .Evenimentul de deschidere va avea loc pe data de 8 martie si, cu…