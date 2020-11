Ce amenzi rişti dacă nu respecţi noile reguli anti-COVID. Noile restricţii au intrat în vigoare de luni Ce amenzi risti daca nu respecti noile reguli anti-COVID. Romania a depasit 10.000 de cazuri zilnice de infectare cu noul coronavirus. De aceea, de luni, de la ora 00.00, au intrat in vigoare noi restricții impuse de autoritatile romane pentru a limita raspandirea COVID. Ce amenzi risti daca nu respecti noile reguli anti-COVID Cedaca nuanti- Persoanele care nu poarta masca sau o poarta necorespunzator, neacoperind nasul si gura, sau care nu detin noile declaratii semnate de angajator in cazul deplasarii pe timp de noapte in interes de serviciu, ori a declarației pe propria raspundere, in alte situatii,… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

