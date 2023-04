Ce amenzi riscă transportatorii care depăşesc volumului de lemne transportate Un proiect adoptat de Senat prevede ca șoferii care transporta un volum mai mare de lemne decat cel prevazut sa fie sancționați. Amenzile pornesc de la 1.000 de lei si pot ajunge la 4.000 de lei. Potrivit unui amendament admis, amenzile prevazute pentru depasirea volumului de material lemnos transportat fara documente specifice de transport sunt urmatoarele: 1.000 lei pana la 2.000 lei pentru un volum cuprins intre 0,1 si 1,5 mc, inclusiv; 2.000 lei pana la 4.000 lei pentru un volum cuprins intre 1,51 si 3 mc, inclusiv; 4.000 lei pana la 6.000 lei pentru un volum cuprins intre 3,01 si 5,00 mc,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Continue reading Amenzi intre 1.000 si 4.000 de lei pentru depasirea volumului de lemne transportate – proiect de modificare a Codului Silvic, aprobat de senat/Urmeaza dezbateri in Camera Deputaților, for decizional at Info real.

- Plenul Senatului a adoptat, luni, un proiect initiat de parlamentari neafiliati, care are ca obiect de reglementare modificarea unor articole din Legea privind Codul silvic, in sensul reducerii limitei volumului de material lemnos care poate fi transportat fara documente specifice de transport, cu scopul…

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a dat raport de adoptare, marti, proiectului de lege care modifica Codul penal si vizeaza abuzul si neglijenta in serviciu, fiind acceptata forma venita de la Guvern. In acest fel, a fost eliminat pragul de la care se considera infractiune pentru abuz in serviciu.…

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a dat raport de adoptare, marti, proiectului de lege care modifica Codul penal si vizeaza abuzul si neglijenta in serviciu, fiind acceptata forma venita de la Guvern. In acest fel, a fost eliminat pragul de la care se considera infractiune pentru abuz in serviciu.…

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor reia, marti, dezbaterile pe fond la proiectul proiectul de lege care modifica Codul penal si incrimineaza abuzul si neglijenta in serviciu, dupa ce deputatii au discutat, luni, mai bine de doua ore aspecte generale legate de acest proiect in prezenta reprezentantilor…

- Fostul ministru a vorbit despre interesele ascunse și metodele de intimidare ale așa-numitului Grup de la Cluj, dar și despre legaturile de interes ce duc la ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu. Elena Udrea: Aducandu-mi aminte de domnul Ioan Rus, ei iși fac banii, au nevoie de bani ca sa se intoarca…

- Minorii prinși ca fumeaza pe o raza de 200 de metri de locurile publice risca amenzi de pana la 500 de lei. Legea a trecut deja de Senat și a primit marți aviz pozitiv din partea Comisiei de Educație a Camerei Deputaților, urmand a intra in scurt timp in dezbaterea parlamentarilor. Conform proiectului…

- Modificari la Legea Pensiilor: Doua profesii vor fi incadrate in categoria locurilor de munca in condiții speciale Parlamentarii propun modificarea Legii pensiilor pentru introducerea unor noi funcții in categoria locurilor de munca in condiții speciale. O inițiativa legislativa inregistrata la Senat…