Ce amenzi riscă românii care locuiesc la bloc și nu fac curățenie în fața scării. Legea este în vigoare din 2022 Desi de anul trecut legea s-a schimbat si ii obliga pe proprietarii de apartamente sa participe la igienizarea spatiilor din jurul blocurilor, nu toți sunt conștienți de aceasta obligație, astfel incat risca sa fie amendați.inua sa fie in vigoare. In alte cazuri, proprietarii de complexuri rezidențiale se asigura ca zona din fața blocurilor este curata in permanența, astfel ca angajeaza firme specializate pentru acest lucru. Un astfel de serviciu costa aproximativ 80 lei. ”Evident ca platim pentru asta. Curatenia merge undeva pana la 80 de lei. Avem o echipa care se ocupa de asta, o firma separata… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

