Ce amenzi riscă profesorii care pretind bani sau alte foloase de la elevi Un proiect de lege care prevede amenzi intre 1.000 și 2.000 lei pentru cadrele didactice care pretind bani sau alte foloase de la elevi a fost adoptat, luni, de Senat. Proiectul, inițiat de USR și Aur a trecut tacit de prima camera sesizata, Senatul. Ca sa intre in vigoare, trebuie sa fie adoptat ulterior in […] The post Ce amenzi risca profesorii care pretind bani sau alte foloase de la elevi appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

