Stiri pe aceeasi tema

- Conform ordinului, "pe durata starii de alerta, in spatiile publice inchise, spatiile comerciale si la locul de munca, se instituie obligativitatea purtarii mastii de protectie, in conditiile si cu respectarea instructiunilor generale privind masurile de igiena prevazute in aenxa" care face parte din…

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) precizeaza, sambata, ca persoanele care nu poarta masca in spatiile inchise stabilite prin Hotararea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta pot fi sanctionate cu amenda intre 500 si 2.500 de lei, iar scopul autoritatilor nu este de a sanctiona cetatenii,…

- Guvernul Romaniei și Departamentul pentru Situații de Urgența au trimis sambata raspunsuri pentru unele intrebari arzatoare in contextul starii de alerta. In privința amenzilor: Purtarea maștii care acopera nasul și gura este obligatorie incepand cu 15 mai 2020 in spațiile comerciale, mijloacele de…

- Proiectul de lege pentru reglementarea situatiei de alerta care va fi instituita dupa incetarea starii de urgenta, adoptat de Guvern, prevede instituirea obligativitatii purtarii mastii de protectie in spatiile publice inchise, spatiile comerciale, mijloacele de transport in comun si la locul de munca,…

- Seful Cancelariei primului ministru, Ionel Danca, a anuntat, la finalul sedintei de Guvern, ca a fost adoptat proiectul de lege care prevede masurile ce vor intra in vigoare dupa 15 mai, in cadrul starii de alerta, printre acestea aflandu-se obligativitatea purtariii mastii in spatiile publice inchise,…

- Conform proiectului de lege trimis de Guvern in Parlament spre aprobare, dupa data de 15 mai, odata cu instituirea starii de alerta cetațenii vor fi obligați sa poarte masca de protecție in spațiile publice inchise, in spațiile comerciale, in mijloacele de transport in comun și la locul de munca. „Pe…

- Primarul de Chisinau, Ion Ceban, a anuntat ca, incepand cu ziua de joi, 7 mai, in toate spatiile publice inchise (spatii comerciale, farmacii, dar si altele) din Capitala, purtarea mijloacelor de protectie a gurii si nasului este obligatorie. Administratorii localurilor enumerate nu vor permite cetatenilor…