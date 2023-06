Ce amenzi riscă chiriașii și proprietarii de locuințe închiriate Proprietarii de locuințe care le inchiriaza au la dispoziție doar 15 zile, maximum, fața de 30 de zile cat era inainte pentru a-i lua in spațiu pe chiriași și pentru a se face inscrierea adresei in cartea de identitate. Gazda unei persoane care nu a facut demersurile pentru a-și schimba adresa din actul de identitate cu cea la care locuiește de fapt va trebui, atunci cand trec mai mult de 15 zile de cand s-a realizat mutarea, sa o insoțeasca la serviciul de evidența a persoanelor, pentru a o lua in spațiu, potrivit unei noi legi care se aplica din 10 iunie, potrivit Antena 3. „Persoana care gazduiește… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Incepand cu aceasta luna, chiriașii romani, dar și proprietarii care iau in gazda alte persoane, vor fi nevoiți sa respecte noi reguli. In caz contrar, daca nu respecta legea, aceștia risca amenzi. Iata care sunt modificarile și care sunt normele care nu trebuie incalcate.

- Reguli noi pentru chiriași și proprietarii de locuințe inchiriate, din 10 iunie. Ce obligații au și care sunt amenzile Chiriasii si pentru proprietarii de locuințe inchiriate trebuie sa cunoasca o serie de reguli noi, care se aplica din iunie 2023. Proprietarii vor trebui sa-i insoțeasca pe chiriași…

- Reguli noi se vor aplica din iunie 2023 pentru chiriasii romani, dar si pentru proprietarii de apartamente care iau in gazda alte persoane. Mai exact, gazdele celor ce nu au inscrisa in buletin adresa la care locuiesc efectiv vor trebui sa-i insoțeasca la autoritați, pentru a-i lua in spațiu. In plus,…

- Noi reguli pentru chiriasii romani, dar si pentru proprietarii de apartamente care iau in gazda alte persoane, se vor aplica din iunie 2023. Mai exact, gazdele celor ce nu au inscrisa in buletin adresa la care locuiesc efectiv vor trebui sa-i insoțeasca la autoritați, pentru a-i lua in spațiu. In plus,…

- Potrivit expunerii de motive, proiectul vizeaza imbunatatirea calitatii serviciilor de evidenta persoanelor, a calitatii datelor inregistrate in registrul de evidenta a persoanelor si pentru crearea de facilitati cetatenilor romani la obtinerea actelor de identitate.„Nu poate fi inscrisa in actul de…

- Cel mult zece persoane vor putea fi inregistrate in actul de identitate cu domiciliul la aceeași adresa, cu excepția familiei extinse, conform unei legi promulgate miercuri de președintele Klaus Iohannis. Legea pentru modificarea Ordonantei de urgenta 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, 3 mai, o propunere legislativa pentru modificarea Ordonantei de urgenta 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, stabilind ca la o adresa nu pot fi inregistrate cu cartea de identitate mai mult de zece persoane.…