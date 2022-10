Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) a facut controale la depozitele de legume, fructe si cereale din Bucuresti si mai multe judete, fiind aplicate amenzi in valoare de aproape un milion de lei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Sport, munca, administrație, comerț, industrie. Toate sectoarele au fost solicitate sa stranga cureaua: guvernul francez iși prezinta joi, cu mare fast, planul de sobrietate energetica, menit sa pregateasca o iarna dificila, fara gaz rusesc și cu multe reactoare nucleare oprite. Printre „zecile de masuri”…

- Politistii Brigazii Rutiere a Capitelei au facut, in noaptea de sambata spre duminica, o razie in cadrul careia au fost date 73 de amenzi in valoare de 53.000 de lei si au constatat cinci infractiuni la regimul circulatiei rutiere. Actiunea a avut drept scop prevenirea accidentelor de circulatie…

- Elvețienii ar putea ajunge la inchisoare, daca se vor incalzi prea mult in aceasta iarna. Consiliului Federal al tarii a lansat o campanie la nivel national in care cetațenii și companiile sunt indemnati sa economiseasca. Printre altele, autoritatile le recomanda oamenilor sa faca duș in loc de baie…

- Termoenergetica risca intrarea in insolventa daca PMB nu platește datoriile Foto: vivera.ro. Termoenergetica, principalul furnizor de apa calda si agent termic în sistem centralizat în Bucuresti, a transmis Primariei Capitalei, dar si Consiliului General o adresa în care…

- Veste proasta pentru șoferii care circula in București. Incepand de astazi, 15 august, șoferii nu vor mai putea parca fara sa plateasca anticipat pentru locurile ocupate pe strazile și bulevardele din București. Primarul Nicușor Dan a oferit explicațiile necesare care au condus la acesta decizie radicala.…

- Soferii risca sanctiuni de 200 de lei pe zi si blocarea autovehiculelor, incepand de luni, 15 august, daca utilizeaza parcarile administrate de Primaria Capitalei si nu achita tarifele aferente, conform Agerpres.

- Comisarii ANPC au dat amenzi de 140.000 de lei dupa ce, in urma unor controale in Mall Veranda si la comerciantii din Piata Obor, au fost gasite produse expirate, peste tinut la temperatura mediului, spatii frigorifice murdare si au descoperit ca in spatiul de gatire erau uttilizate ustensile de…