- Avertizarea COD ROSU DE CANICULA emisa de Administratia Nationala de Meteorologie este valabila astazi si maine. Valul de caldura continua sa se intensifice. Se vor inregistra temperaturi maxime intre 37 si 41 de grade, iar pe litoral vor fi de 33 36 de grade. Avertizarea COD ROSU DE CANICULA emisa…

- Valul de caldura aduce in Romania temperaturi record și fenomene meteo periculoase. Marți, cea mai mare parte a țarii se afla sub cod roșu de canicula, cu temperaturi maxime intre 37 și 42 de grade Celsius. In a doua parte a saptamanii valul de caldura va slabi in intensitate. Marți, intre orele 12…

- In perioada 12-15 iulie, Bucureștiul va fi afectat de un val de caldura intens cu temperaturi maxime de pana la 40°C și minime nocturne care vor atinge 23°C, au transmis meteorologii.De vineri, 12 iulie, ora 9.00 și pana sambata, 13 iulie, ora 9.00, valul de caldura, canicula și disconfortul termic…

- COD PORTOCALIU. Interval de valabilitate: 11 iulie. Fenomene vizate: val de caldura persistent, canicula, disconfort termic accentuat Zone afectate: Banat, Crișana, Oltenia, Muntenia, zona continentala a Dobrogei, sudul Moldovei, vestul și sud-vestul Transilvaniei și local in Maramureș. In Banat, Crișana,…

- Valul de caldura va continua sa se extinda și se intensifice in județul Dambovița. Temperaturile vor crește, va fi disconfort termic ridicat, iar indicele temperatura-umezeala va depași pe arii extinse pragul critic de 80 de unitați. Meteorologii au emis, astazi, pentru județul Dambovița doua avertizari…

- MESAJ 1ATENȚIONARE METEOROLOGICACOD GALBENInterval de valabilitate: 9 iulie Fenomene vizate: val de caldura, canicula și disconfort termic ridicatZone afectate: conform textului și harții Valul de caldura va continua sa se extinda și sa se intensifice in Maramureș, Crișana, Banat, Oltenia, Muntenia,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, azi, 08 iulie, o avertizare de tip Cod Galben. Este vorba despre un val de caldura, canicula si disconfort termic ridicat. Valul de caldura se va extinde si intensifica usor in Crisana, Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea continentala si jumatatea de sud…

- COD PORTOCALIU Interval de valabilitate: 19 iunie Fenomene vizate: val de caldura, canicula, disconfort termic accentuat Zone afectate: conform textului și harții Valul de caldura se va intensifica in Banat, Oltenia, jumatatea de vest a Munteniei, precum și in sudul Crișanei și sud-vestul Transilvaniei,…