Ce amendă puteți primi dacă „trageți” cu artificii ilegal In Romania, conform legislației in vigoare, persoanele fizice nu au dreptul sa detina si sa utilizeze articole pirotehnice, daca nu fac dovada calitatii de artificier, respectiv de pirotehnician autorizat si nu reprezinta o persoana juridica autorizata si inregistrata conform prevederilor legale. Prin exceptie de la aceasta regula, doar persoanele care au implinit varsta de 16 ani pot detine si utiliza articole pirotehnice din categoriile 1 si P1. Mai exact, este vorba despre Legea nr. 126 din 27 decembrie 1995 privind regimul materiilor explosive, care reglementeaza utilizarea materialelor pirotehnice,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

