Ce amendă primești dacă mașina elimină mai multe noxe decât limita legală Guvernul pregatește o noua lege prin care sa elimine practic de pe drumurile publice mașinile mai vechi de 15 ani, motivul reprezetandu-l poluarea accentuata. Totodata, pe langa noua lege care ar urma sa intre in vigoare, șoferii trebuie sa știe ca atunci cand deșin o mașina care elimina mai multe noxe decat limita legala pot fi sancționați. Ce amenda primești daca mașina elimina mai multe noxe decat limita legala Mai exact, conform codului rutier , conducerea unui autovehicul care, in mers sau stationare, polueaza fonic sau emana noxe peste limita legal admisa se sanctioneaza cu amenda prevazuta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „In cursul zilei de astazi, polițiști din cadrul Poliției municipiului Mangalia s-au sesizat cu privire la faptul ca, un autoturism, aparținand unui barbat, de 43 de ani, din București, se afla pe o plaja din stațiunea Saturn”, transmite IPJ Constanța.Turistul a parcat mașina pe plaja, cat mai aproape…

- Primarul Emil Boc le spune șoferilor care nu lasa mașina acasa ca, in curand, se vor convinge singuri ca stau mai mult in trafic. Pe Splaiul Independenței apare din 2 august o banda dedicata pentru autobuze și tramvai, pe sensul Sala Polivalenta - Opera Maghiara, dar numai pe 800 de metri, de la…

- De vineri, sunt eliminate restrictiile aplicate masinilor cu tonaj ridicat, care circula pe soseaua Deva - Lugoj. Soferii lor vor putea circula pe sectorul Margina - Holdea, aflat in santier in ultimele patru luni.

- Miniștrii britanici au confirmat ca persoanele imunizate cu ambele doze NU vor mai trebui stea in carantina sau in izolare cand se vor intoarce in Marea Britanie, incepand de pe 26 iulie. Ministrul transportului, Grant Shapps, a confirmat aceasta mișcare dupa ce Boris Johnson a spus ca este momentul…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de miercuri, proiectul de lege care elimina cumulul pensiei cu salariul la stat si prevede cresterea optionala a varstei de pensionare la 70 de ani, a anuntat premierul Florin Citu. "Guvernul a aprobat proiectul de lege pentru continuarea activitatii de catre persoanele…

- Pistele de biciclete din oraș prind contur. In fiecare zona este cate un inconvenient. Dar apogeul pare sa fie atins pe strada Imparatul Traian. Cei din zona sunt revoltați, șoferii…enervați! Ideea ca Bistrița sa aiba aproape 50 de km de piste de biciclete suna bine. Dar odata ce aceste piste prind…

- Parcarea de tip park and ride de la Straulești devine gratuita pentru calatorii care au un abonament Metrorex. Cei care nu vor sa intre cu mașinile in blocajele din București iși pot lasa acolo mașinile intre orele 6.00 - 23.00.

- Guvernul va da ONG-urilor un milion de lei de la bugetul de stat pentru a incuraja voluntariatul. Suma maxima pentru fiecare proiect Ca sa primeasca bani de la bugetul de stat, ONG-urile trebuie sa vina cu idei pentru a incuraja cetațenii sa desfașoare activitați de voluntariat in sanatate, asistența…