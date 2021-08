Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul pregatește o noua lege prin care sa elimine practic de pe drumurile publice mașinile mai vechi de 15 ani, motivul reprezetandu-l poluarea accentuata. Totodata, pe langa noua lege care ar urma sa intre in vigoare, șoferii trebuie sa știe ca atunci cand deșin o mașina care elimina mai multe noxe…

- Aseara, in aproximativ doua ore, polițiștii maramureșeni au intocmit patru dosare penale pe numele a patru barbați cu varste cuprinse intre 20 și 53 de ani, toți din Maramureș. Aceștia au comis infracțiuni rutiere, unul conducand fara permis de conducere, altul cu o alcoolemie de 0,76 mg/l alcool pur…

- Un șofer a fost prins in trafic, in Galați. Barbatul in varsta de 54 de ani era aproape de coma alcoolica. In urma testarii, etilotestul a aratat o concentrație de 3,66 mg/l alcool pur in aerul expirat. Potrivit IJP Galați, barbatul a fost prins in timp ce conducea pe strada Uzina de Apa. La testare,…

- Recent, o piesa importanta din Ministerul de Interne (dupa cum credea el!), fost director și purtator de cuvant, a violat legislația rutiera cum și cat a vrut, pana cand a fost surprins de un polițist de rand. Iar aplicarea legii de catre polițistul de rand a fost considerata abuziva de piesa importanta…

- Se plimba cu mașina baut prin localitate. La data de 26 iunie, polițiștii de patrulare din Criuleni au fost anunțați ca prin satul Drasliceni șoferul unui „Ford” se deplaseaza haotic. Șoferul de 44 de ani a fost oprit și inlaturat de la volanul mașinii. Pe langa faptul ca era beat, a refuzat testul…

- Lovitura in plin pentru toți proprietarii de autoturisme! Coaliția PNL-USR-PLUS vrea sa schimbe legea.Se pregatește o noua amenda pentru... Citește AICI ce AMENDA NOUA pregatește Coaliția PNL-USR-PLUS! .

- Conducerea unui autovehicul cu ITP expirat (Inspecția Tehnica Periodica) echivaleaza cu conducerea unui autovehicul neinmatriculat, prin urmare șoferii vor fi amendați, se vor confisca placutele si talonul, iar masinile vor efectua ITP-ul la RAR.