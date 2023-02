Ce amendă primești dacă ai condus cu permisul auto expirat Ce amenda primești daca ai condus cu permisul auto expirat. Se poate uneori sa uitam data la care permisul auto expira. Ce pedeapsa riscam daca suntem opriți de polițiștii rutieri? Sumele sunt destul de mari, așa ca mai bine ne verificam permisul de conducere inainte de a risca sa fim sancționați. Conform legii, permisul de conducere are un termen de valabilitate de zece ani de la data eliberarii. Atunci cand aceasta perioada va expira, permisul va trebui preschimbat la o secție de poliție, pe baza unei metodologii elaborate de Ministerul de Interne. Ce amenda primești daca ai condus cu permisul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

