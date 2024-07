Stiri pe aceeasi tema

- Poți circula cu permisul auto expirat in 2024? Ce scrie in Codul Rutier. S-au tot facut modificari in Codul Rutier, iar șoferii trebuie sa știe cate ceva despre ele. Chiar anul acesta Guvernul a facut mai multe schimbari care vizeaza inclusiv permisele auto, atat cele obținute in Romania, cat și in…

- Un șofer roman s-a plans pe un forum destinat vacanțelor in Grecia ca a primit amenda pentru „uimitoarea viteza de 111 km/ora pe autostrada”. „Este prima data in cei 11 ani de cand venim in Grecia, și am incasat amenda”, spune barbatul.

- Șoferii din Romania trebuie sa fie extrem de atenți la fiecare detaliu al comportamentului lor pe șosea daca doresc sa evite amenzile. De multe ori, nu doar greșelile evidente din trafic atrag sancțiuni. Exista și erori aparent minore care pot avea consecințe financiare neplacute pentru posesorii de…

- Zilnic, in traficul clujean, au loc zeci de evenimente. Șoferii stresați de problemele rutiere, cozile lungi, dar mai ales de calitațile mai mult sau mai puțin bune in ale șofatului ale celorlalți participanți la trafic, iși spun oful pe unde pot, de cele mai multe ori pe rețelele de socializare. Acesta…

- Zilnic, in traficul clujean, au loc zeci de evenimente. Șoferii stresați de problemele rutiere, cozile lungi, dar mai ales de calitațile mai mult sau mai puțin bune in ale șofatului ale celorlalți participanți la trafic, iși spun oful pe unde pot, de cele mai multe ori pe rețelele de socializare. Acesta…

- Cand vine vorba de participanții la tafic, inclusiv bicicliștii au dreptul de a circula pe drumurile patriei, respectand Codul Rutier, iar șoferii trebuie sa ai ba mare grija, mai ales cand vine vorba de depașirea acestora. Deși este posibil sa cunonști legislația, este important sa știi cum poti depasi…

- Exista cateva reguli pe care majoritatea proprietarilor auto nu le știu sau pur și simplu nu le iau in considerare. Ce trebuie sa stie toți șoferii care si-au vandut masina personala? Primesc amenzi uriașe daca nu țin cont de un singur detaliu important. Iata despre ce e vorba! Detaliul la care sa fie…

- ULTIMII PAȘI PENTRU MAREA RECALCULARE, CAND PRIMESC DECIZIILE- 97% dintre dosarele de pensii evaluate și digitalizate- mai-august - distribuirea deciziilor de recalculare- septembrie - livrarea pensiilor majorate- aprox. 3 milioane de romani primesc a doua majorareSURSA: Realitatea PLUS Gaura din bugetul…