Șoferii care vor circula cu geamurile murdare la mașina risca sa fie sancționați cu amenzi de pana la 1.200 de lei, incepand de la 27 februarie, potrivit unei ordonanțe care a modificat Codul rutier. Ordonanța prevede ca din 27 februarie, polițiștii rutieri sa-i poata sancționa pe șoferi pentru "nerespectarea obligației de a menține permanent curate […]