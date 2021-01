Nu pot sa citesc pe muzica. Nu ințeleg cititul pe muzica, e ca dulceața luata cu o lingura de untura. Le voi amesteca totuși in aceasta lista personala, numai ca sa mai aman puțin momentul in care voi intra cu tunurile pe minunatul guvern Cițu. Adaug și teatru, podcasturi, jocuri, iar bilanțul nu iese rau pentru un an ca vai de capul lui. Un 2021 ceva mai bun va urez.Muzica Weeknd. Un tip genial s-a apucat și a reinventat un soi de nostalgie 80-ista, el fiind nascut in ’90. Stranie senzație. Cu asta m-a lovit unul dintre cei mai influenți artiști ai ultimului deceniu, Weeknd (Abel Tesfaye). Un…