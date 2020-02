Ce am învățat din documentarul Pandemic, Netflix: ar trebui să mă tem de gripă mai mult decât de coronavirus ​În România tocmai s-a declarat epidemie de gripa: avem șapte mii de îmbolnaviri și 18 decese. Iar situația asta vine în contextul crizei coronavirusului din China. Un documentar de pe Netflix explica foarte bine care este, de fapt, pericolul de care ar trebui sa ne temem în acest moment.



Epidemia de coronavirus din China a reamintit omenirii o problema: câte milioane vor muri daca un virus mai periculos decât ce știm ajunge printre oameni? Probabil zeci, posibil sute, dar nimeni nu știe precis și nici n-ar avea cum. În timp ce China avea… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

