- Sub semnul prieteniei, „Amicorum Spectaculum”, vineri incepe al doilea weekend de magie la TOMORROWLAND. Cel mai tare festival din lume, unde diversitatea se combina perfect cu sutele de artiști și cu cel mai cool public se intampla la BOOM, in Belgia. Iar line-up pentru 27, 28 și 29 iulie numara aproape…

- Am plecat de la prima zi de EXIT Festival cu o idee bine intiparita in minte: acest festival este despre muzica și libertate, dorește sa stranga oameni deschiși la minte și cu chef de distracție. E un loc in care fiecare poate face ce il face fericit. Festivalul a inceput la ora 20.00, odata cu... View…

- Cunosc in Sibiu o doamna minunata, un OM cu inima de aur, care de curand, a auzit pentru ultim adata tropotul naravaș al pruncilor sosind sau ieșind din clasa. Un OM, un DASCAL minunat care a pus cartea in mainile multor generații și a dascalit sute, poate mii de copii in numele tradiției și-al meșteșteșugurilor.…

- Aproximativ 3.000 de elevi din judetul Valcea au sustinut luni, 25 iunie, proba la Limba si LIteratura Romana la Bacalaureat 2018. Elevii au marturisit ca subiectele au fost din cele la care se asteptau si chiar mai accesibile decat si-au imaginat.

- Ben Stiller a luat lecții de gatit shaorma de la un puști refugiat din Irak. Actorul a luat parte la un workshop de gatit ținut de Ahmed, un baiat de 20 de ani a carui familie a ales sa nu mai traiasca printre bombe și s-a mutat in State, in urma cu 12 ani. Ben Stiller și Ahmed s-au cunoscut... View…

- Extrem de discret din toate punctele de vedere, Victor Pițurca a incercat mereu sa se țina cat mai departe de camerele de filmat, idee transmisa și catre copiii lui. Astfel ca, fiul Vicai Blochina fuge de camerele de filmat și de aparatele foto chiar și atunci cand este la un eveniment monden. Zilele…

- Imediat dupa ce a pierdut finala Exatlon, Ionut Sugacevschi a fost consolat si de catre invingatorul Vladimir Draghia, dar si de prezentatorul show-ului, Cosmin Cernat, scrie stirilekanald.ro. Invatat sa lupte si sa traga de el, "Razboinicul" si-a ascuns dezamagirea intr-un discurs elegant si fair…

- Sezonul de poveste al show-ului culinar ,,Chef la cuțite” continua cu o noua ediție impresionanta de jurizari pe nevazute, ce aduc in fața juraților, dar și a telespectatorilor preparate delicioase, apariții inedite și bucatari extrem de talentați pentru care gastronomia este un adevarat stil de viața.