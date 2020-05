Stiri pe aceeasi tema

- Pe 9 mai Uniunea Europeana a implinit 70 de ani așa ca noi, la Virgin Radio Romania, am hotarat, impreuna cu Reprezentața Comisiei Europene in Romania sa demaram campania „It’s Cool To Be European„. Happy Birthday, Europe! De azi, la Virgin Radio Romania vorbim despre cat de COOL e sa fii european.…

- Maine, 9 mai, se implinesc 70 de ani de la Declarația Shumann, propunerea ministrului de externe francez, de a crea o noua forma de organizare a statelor Europei, o comunitate supranaționala. Acea declarație sta la baza Uniunii Europene de astazi in care se afla 27 de state membre, inclusiv Romania.…

- Maine, 9 mai, se implinesc 70 de ani de la Declarația Shumann, propunerea ministrului de externe francez, de a crea o noua forma de organizare a statelor Europei, o comunitate supranaționala. Acea declarație sta la baza Uniunii Europene de astazi in care se afla 27 de state membre, inclusiv Romania.…

- Intrebata despre declaratiile facute de Lagarde la reuniunea sefilor de stat si de guvern din Uniunea Europeana destinata relansarii economiei, sursa a spus ca seful BCE a prezentat "o perspectiva sumbra: un declin intre 5% si 15%". Potrivit unor surse, citate de Reuters si Agerpres, Christine…

- Oficialii UE se tem ca numarul foarte mare de oameni care stau pe internet din izolare si consuma trafic ar putea duce la colapsarea retelei de internet. CNN scrie ca UE a platformelor de streaming sa renunte temporar la emisia HD și 4K. „Pentru a preveni congestionarea si pentru a asigura accesul la…

- Bilanțul deceselor din cauza coronavirusului a ajuns la 7.178 de persoane la nivel mondial. Numarul cazurilor de bolnavi infectati cu coronavirus se ridica la 183.805, iar 79.911 de oameni s-au vindecat. Comisia Europeana va introduce restricții temporare asupra calatoriilor neesențiale in UE, ca…

- Comisia Europeana a propus luni 'restrictionarea' calatorilor 'non-esentiale' spre Uniunea Europeana, cu unele derogari, pentru o perioada initiala de 30 de zile, in contextul in care Europa a devenit noul epicentru al pandemiei cu noul coronavirus, transmit AFP si Reuters. 'Cu cat…

- In 2020 pare ca ne-am intors in epoca desenelor rupestre. Vorbim mai mult prin simboluri, emoticoane, gifuri care ne vin automat, dar care deformeaza mult mesajul pe care vrem sa-l transmitem, ne uniformizeaza și ne fac mai superficiali. Nu mai vorbim de confuzii si sensuri intelese gresit. Ganditi-va:…