Uite gazele, nu sunt gazele. Rusii continua santajul. Azi au redus la 20 la suta livrararile prin gazoductul principal, Nord Stream 1. Ca sa nu inghete la iarna, europenii fac economie si cauta gaz in alta parte. Doar ca variantele sunt putine, iar gazul rusesc nu poate fi inlocuit imediat. The post Ce alternative are Europa, daca Rusia va inchide de tot robinetul de gaze naturale. Soluțiile sunt puține la numar first appeared on Money .