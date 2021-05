Din 15 mai, masca nu mai e obligatorie in aer liber in Romania, cu cateva excepții. Masura a fost anunțata astazi, 13 mai, de președintele Klaus Iohannis, și vine pe fondul scaderii numarului de cazuri zilnice și a creșterii numarului de persoane vaccinate in Romania. Decizia anunțata joi de Klaus Iohannis se inscrie intr-un trend european in care mai multe state au renunțat treptat la aceasta obligativitate. In schimb, in SUA , restricția a fost ridicata doar persoanelor vaccinate, iar in Israel o masura similara a fost luata cand s-a depașit rata de vaccinare de 50%. In Polonia, tot din 15 mai,…