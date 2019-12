Stiri pe aceeasi tema

- Sunt vești bune pentru copiii din Romania. Miercuri, a fost oficial adoptat proiectul care majoreaza alocațiile incepand cu data de 1 ianuarie Legea a fost adoptata de Președintele Klaus Iohannis, pentru completarea art. 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii. Oferta de nerefuzat: Hotel…

- Romania este, in continuare, printre statele europene cu cele mai multe cazuri de pojar, din cauza ratei slabe a vaccinarilor, la fel ca si Serbia, tari in care se inregistreaza focare de rujeola, potrivit raportului anual privind prosperitatea in Europa Centrala si de Est, realizat de think-tank-ul…

- In perioada 2 8 noiembrie a.c., politistii romani au desfasurat activitati specifice procedurilor de extradare si predare in baza unui mandat de arestare, indeplinind misiuni de aducere in Romania a persoanelor urmarite din Marea Britanie cinci persoane , Franta trei persoane , Germania trei persoane…

- Pasiunea, antrenamentul dur si perseverenta pot muta muntii din loc si pot aduce trofee cu nemiluita. O demonstreaza Antonia Serban, Tudor Leahu, Oana Stefania Sauciuc si Ioana Savu si anternorii lor. La un loc, adolescenti au strans, pana acum, peste 300 de medalii la Campionatele Mondiale si Europene…

- Documente atasate: Cum arata proiectul majorarilor MAJORARE ALOCATII: Parlamentul a votat in unanimitate proiectul deputatului Robert Sighiartau privind indexarea anuala a alocatiilor copiilor cu rata inflatiei. ”A fost greu, dar s-a terminat cu bine. Multumesc tuturor parintilor si copiilor pentru…

- Sub titlul "Viitorul oraselor din Romania", specialistii de la UrbanizeHub, un agregator online de idei, opinii, proiecte si stiri despre orase inteligente si dezvoltare urbana sustenabila, au demarat prima consultare din Romania in care intreaba cetatenii pentru ce si-ar dori sa fie accesate fondurile…

- Franta, sustinuta de alte 16 state membre, inclusiv Romania, si-a reiterat luni cererea de mentinere a bugetului alocat Politicii Agricole Comune dupa 2020, cu cateva zile inaintea unor discutii ale liderilor UE cu privire la bugetul multianual al blocului european, transmite AFP, potrivit Agerpres."Noua…

- Politistii romani au desfasurat, in ultima saptamana, misiuni, in state europene, pentru aducerea in tara a 13 persoane urmarite international si au predat 9 urmariti catre statele ce aveau emise mandate europene de arestare pe numele acestora. In perioada 30 septembrie ndash; 4 octombrie a.c., politistii…