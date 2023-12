Stiri pe aceeasi tema

- Regatul Unit al Marii Britanii a anunțat ca refuza cererile de intrare in țara a coloniștilor israelieni care au provocat violențe in Cisiordania. „Marea Britanie nu poate fi un camin pentru persoanele care comit aceste acte de intidmidare”, a declarat David Cameron, șeful diplomației britanice, referindu-se…

- Guvernul britanic va inaspri drastic politica sa de migrație. Regatul Unit dorește sa reduca intrarile anuale cu cel puțin 300.000 de persoane. Ministrul britanic de Interne, James Cleverly, a anunțat o creștere a plafonului resurselor anuale necesare stabilirii in Regatul Unit: acesta va crește de…

- Cu cateva luni inaintea alegerilor legislative, guvernul conservator britanic a anuntat luni ca va „strange surubul” in problema imigratiei legale, prin cresterea salariului minim cerut pentru a lucra in Regatul Unit si anularea facilitatii oferite lucratorilor migranti din sectorul sanitar de a-si…

- Ministrul britanic de finante, Jeremy Hunt, a anuntat miercuri ca va debloca 7 milioane de lire sterline pentru urmatorii trei ani pentru a finanta organizatiile care lupta impotriva antisemitismului in scoli si universitati, relateaza AFP."Sunt profund ingrijorat de cresterea antisemitismului in…

- Legea care prevede ca alocațiile copiilor sa creasca anual, odata cu rata medie a inflației, a fost promulgata de președintele Klaus Iohannis. Masura a fost adoptata in contextul majorarii preturilor pentru toate categoriile de bunuri si servicii, arata actul normativ. In prezent, un copil care are…

- Regatul Unit a anunțat pe 1 noiembrie, dupa incheierea primei zile a summitului sau global pentru siguranța AI, ca va crește finanțarea pentru doua supercomputere cu inteligența artificiala (AI) la 300 de milioane de lire sterline (363,57 milioane de dolari).Aceste supercalculatoare, cunoscute și…

- Pacienți din Austria și Marea Britanie au fost spitalizați dupa ce au folosit stilouri Ozempic contrafacute, au anunțat autoritațile sanitare din cele doua țari. Potrivit Oficiului federal austriac pentru securitate medicala (BASG), au fost semnalate hipoglicemie și convulsii ca efecte secundare grave…

- In țara noastra, in ultimul an, peste jumatate de milion de copii au trait fara un parinte, unii, chiar fara ambii parinți, plecați pentru a munci in strainatate, subliniaza un studiu efectuat de Organizația Salvați Copiii. Potrivit studiului, un copil din patru a trecut prin experiența unui parinte…